Presi ad Acate con 55 chili di hashish: restano in carcere i due arrestati

Restano in carcere i due soggetti, un cittadino italiano cinquantenne di Vittoria e un cittadino trentenne di origine albanese, arrestati dalla polizia che li aveva individuati qualche giorno fa mentre erano intenti a prelevare delle grosse buste di plastica, sotterrate all'interno di un fondo agricolo in stato di abbandono, nei pressi di contrada Rinelli, in territorio del comune di Acate, che faceva presumere ad un possibile carico di droga. Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga disseminando diversi involucri ma sono stati raggiunti e bloccati. La polizia ha quindi recuperato 405 panetti di hashish per un peso complessivo di 40,5 kg. Altri 145 panetti di hashish del peso complessivo di 14,5 kg erano in una moto parcheggiata nelle vicinanze. Questa operazione si inserisce nella stretta "Alto impatto" contro la criminalita' in tutto il territorio del comune di Vittoria, risposta del Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, alla richiesta di sicurezza e maggiore controllo proveniente dalle istituzioni locali e dalla comunita' cittadina anche attraverso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Giuseppe Ranieri. Lo stupefacente sequestrato poteva essere suddiviso in piu' di 50.000 dosi e una volta immesso nel mercato illecito, avrebbe fruttato la somma di circa cinquecentomila euro. Secondo quanto riferisce la Polizia, il trentenne albanese, e' irregolare sul territorio nazionale e ha precedenti di polizia e penali per reati in materia di stupefacenti, mentre il cinquantenne vittoriese, ha precedenti penali in materia di stupefacenti e associazione a delinquere di tipo mafioso. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e confermato la custodia in carcere per entrambi.