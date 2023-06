Meloni chiede più soldi per i migranti, aperture dell'Ue

I dodici miliardi" in più annunciati da Ursula von der Leyen per la migrazione nell'ambito della revisione di bilancio -secondo la premier Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo - "sono un buon punto di partenza. Meloni si è detta soddisfatta delle conclusioni del Consiglio: "Ci sono le posizioni italiane". Il presidente dell'Eurogruppo Donohoe al Pe: "L'alternativa alle mosse della Bce è la povertà", poi riferendosi alle critiche di Roma: "Altri Paesi potrebbero voler usare il Mes". Il vicepremier Tajani: "Nostre critiche lecite ma rispettiamo la Bce"