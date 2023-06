Michelle uccisa a Roma con 6 coltellate, 17 enne arrestato

Sarebbe almeno cinque o sei le coltellate che il 17enne arrestato per l'omicidio di Primavalle , a Roma, avrebbe inferto sul corpo di Michelle Maria Causo, con un coltello da cucina. Quando è stato bloccato dalla polizia, il minorenne aveva ancora le scarpe sporche di sangue. La ragazza ha cercato di difendersi, i due non erano fidanzati ma forse si frequentavano da qualche tempo. Verifiche sul movente. Il padre: 'Perché lo ha respinto?'La mamma: "Quello me l'ha massacrata, voglio giustizia.