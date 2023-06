Giro di prostituzione nel centro storico: un arresto a Catanzaro

Avrebbe favorito attività di prostituzione nel centro storico di Catanzaro. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura del capoluogo. Il reato contestato è quello di tentato sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto é emerso dalle indagini svolte dai militari, con il coordinamento della Procura, l'uomo avrebbe avrebbe posto in atto condotte di intermediazione per favorire l'attività di meretricio nel centro storico della città.-