Catania, dall'8 luglio al 5 agosto Alkantara Fest 2023: ci saranno gli Afro Celt Sound System

“Beautiful places, beautiful souls” è il motto di Alkantara Fest 2023, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano, che si terrà dall'8 luglio al 5 agosto in varie località etnee, e che avrà il suo fulcro dal 27 al 30 luglio a Pisano, la frazione di Zafferana Etnea da anni eletta a quartier generale del festival.

Belle anime per posti di grande fascino – e la Sicilia etnea in questo eccelle - è la giusta combinazione che rende unico un festival come Alkantara Fest, dove la musica ha certamente il ruolo principale, ma che vive, attraverso le numerose attività collaterali, di un creativo approccio green e sostenibile alle arti. Alkantara Fest mette in relazione le ricche tradizioni musicali della Sicilia con le altre culture europee. Alkantara Mediorkestra - vanta un evento speciale che mette la Sicilia al centro della scena musicale word music europea: martedì 25 luglio l'ensemble afro-europeo-indiano degli Afro Celt Sound System (nella foto), dopo lo stop dovuto alla prematura scomparsa del leader fondatore Simon Emmerson lo scorso 13 marzo, tornerà alla musica dal vivo proprio da Catania, dalla corte Mariella Lo Giudice (Cortile Platamone) del Palazzo della Cultura.