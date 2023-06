Truffa con lo specchietto a due turisti lombardi: 2 denunciati a Noto

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Noto, al termine di celeri accertamenti investigativi, hanno denunciato due giovani, rispettivamente di 24 e di 25 anni, entrambi residenti a Noto, per il reato di tentata truffa e danneggiamento. In specie, il 19 giugno scorso, una coppia di turisti lombardi, in vacanza nella città barocca, mentre viaggiavano in auto, diretti al Lido di Noto, venivano affiancati e superati da un’altra autovettura con a bordo i due denunciati.

Questi ultimi mettevano in scena il famigerato trucco dello specchietto per cercare di truffare la copia di turisti senza però riuscirci.

Nella circostanza, il tempestivo intervento dei Poliziotti del Commissariato netino riusciva a bloccare i due truffatori, ad identificarli e a denunciarli.