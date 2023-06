Caltagirone, nell'auto viaggiava con la cocaina: arrestato un ragazzo

I militari della Compagnia Carabinieri di Caltagirone, durante un controllo nella periferia della città, hanno arrestato in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un giovane 22enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine, fermato alla guida della sua autovettura e sottoposto ad una perquisizione personale nell’ambito della quale, nella tasca dei pantaloni del giovane, gli operanti hanno rinvenuto 6 grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi, pronta dunque per essere immessa nel mercato illecito dello spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione, pertanto, è stata estesa presso l’abitazione del 22enne, dove i militari hanno rinvenuto delle bustine in cellophane necessarie per il confezionamento della droga, nonché un bilancino di precisione all’interno di un comodino della sua camera da letto.

Nell’ambito dei controlli notturni, concentrati nelle aree della movida, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato in via Roma un 46enne di Caltagirone alla guida di una Bmw che dai controlli è risultato essere sprovvisto di patente di guida, revocatagli nel 2021 per precedenti illeciti al Codice della Strada. Per tal motivo l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica ed il veicolo è stato sequestrato.