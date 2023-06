Furti d'uva, controlli notturni dei carabinieri a Licodia Eubea

Nel corso del servizio notturno, i militari hanno vigilato con particolare attenzione la contrada Sciri Sotta del Comune di Licodia Eubea (CT) in considerazione di alcuni furti di uva segnalati in quella località nell’ultimo periodo. Durante i controlli, gli operanti hanno rinvenuto sul ciglio di una strada di campagna una Ford Focus di colore grigio metallizzato, che da accertamenti risultava essere stata radiata dal Pubblico Registro Automobilistico e che è stata pertanto sequestrata amministrativamente. Relativamente al veicolo in questione sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per risalire all’ultimo proprietario e se il veicolo sia stato utilizzato per commettere furti di uva.