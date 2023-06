Comiso, in scena "L'uomo invaso" di Gesualdo Bufalino con Alessandro Romano e Jascha Parisi

Sabato 1 luglio alle ore 21, in scena al festival culturale "L'ingegnere di Babele" promosso dalla Fondazione Gesualdo Bufalino, lo spettacolo teatrale "L'uomo invaso" di Gesualdo Bufalino, con l'adattamento e la regia di Alessandro Romano (nella foto) e la partecipazione dello stesso Romano e di Jascha Parisi al violoncello.

Lo spettacolo si basa sul racconto breve di Bufalino, "L'uomo invaso", e prende spunto da una delle immagini determinanti della poetica bufaliniana, ovvero il pupo. Il protagonista, Vincenzino La Grua, altro non è che un pupo, agitato e doppiato da un misterioso dio/puparo nel teatrale palcoscenico che è la vita. La sua lucida pazzia altro non è che un rifugio dove eclissarsi e dove forse morire in pace.