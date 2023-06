Botte da orbi a Rosolini al torneo di Beach soccer: il sindaco lo sospende

Sarà stato il caldo, la tensione della partita, sta di fatto che a Rosolini, nel campetto di Verde a Valle se le sono date di santa ragione. Doveva essere una serata di sano divertimento, invece è scoppiata una rissa fra i contendenti sul campo di gioco ( si gioca 4 contro 4 compresi i portieri) con alcuni spettatori che hanno partecipato ad una notte di vera follia. Erano le 23,30 quando si sono verificati gli incidenti nel torneo estivo di 'Beach Soccer'. Qualcuno ha dovuto fare ricorso ai sanitari del Pte e per calmare gli animi c'è voluta una buona mezz'ora. Su tutte le furie il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola che ha deciso di sospendere il torneo di 'Beach Soccer'. "E' stato uno spettacolo indegno - ha detto Spadola - e di cattivo esempio. Per amore dei nostri figli , che attraverso il calcio e tutti gli altri sport, assistono con passione alle manifestazioni, quello che è accaduto ieri sera è uno spettacolo che va cancellato. Per dare un esempio fermo da parte dell'amministrazione - aggiunge - il torneo di 'Beach soccer' è sospeso fino a lunedì. Se dovessero presentarsi episodi analoghi, saremo costretti ad annullare la manifestazione sportiva". Alla competizione organizzata da un'associazione locale, partecipano i ragazzini nati nel 2005, 2006 e 2007. A vederli all'opera sono stati peggio degli adulti. La maxi rissa adesso è al vaglio dei carabinieri per i provvedimenti del caso.