Botta e risposta tra Mpa e Fdi sulla presidenza del consiglio comunale di Siracusa

Botta e risposta tra l'Mpa e Fdi sulla candidatura alla presidenza del consiglio comunale a Siracusa. Lo scontro siracusano è aperto, ma non si sposta al tavolo regionale.

"Ferdinando Messina è stato scelto per rappresentare la coalizione di centrodestra alle Amministrative, è stato apprezzato dai siracusani che lo hanno portato fino al ballottaggio e ci appare l'unica scelta credibile, considerata la sua esperienza da ex assessore e consigliere di lungo corso". Il Coordinatore di Fratelli d'Italia a Siracusa, Peppe Napoli , risponde così al sindaco di Adrano e rappresentante del Mpa al tavolo del centrodestra, Fabio Mancuso. "A Mancuso, che fa politica da anni, non devo rammentare una regola politica: gli accordi pre-elettorali valgono se si vince, altrimenti è ovvio che si debbano

ridiscutere in base agli esiti - aggiunge il coordinatore -, Lui lo sa, ma finge di non capire. E davanti a una coalizione intera che si trova sulla stessa lunghezza d'onda, Mpa continua a pungere lasciando pensare di aver già preso la decisione di rompere con il centrodestra". L'auspicio è sempre quello di ritrovare l'unità e la condivisione delle scelte: "ma i Popolari hanno deciso di puntare su un proprio candidato, o rompere. E questo non si chiama dialogo, non si chiama democrazia e certo non si chiama condivisione che invece c’è tra tutte le forze politiche come dichiarato da Forza Italia e da tutti i rappresentanti delle liste del centrodestra “