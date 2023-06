Nessuna location per il mercatino degli artigiani a Marzamemi: è protesta

Tra poche ore sarà luglio ma gli artigiani di Marzamemi non sanno ancora dove e quando potranno allestire i loro banchetti. Eppure nel centro storico del borgo marinaro è spuntato dal nulla un mercatino. All'insaputa - pare - anche delle autorità competenti al punto che ieri sera sono stati effettuati dei controlli.

Al momento niente bando per l'assegnazione dei posti perché non ci sono certezze - in piena estate - sulla location da destinare al tradizionale mercatino artigianale. Negli ultimi 4 anni è stato ospitato al lungomare Starrabba, quest'anno potrebbe essere trasferito in via Marzamemi ma per quest'ultima location manca l'atto di indirizzo da parte della giunta o del primo cittadino. Considerato l'inesorabile scorrere del tempo, stamattina un gruppo di commercianti ha avviato una pacifica forma di protesta sotto il palazzo comunale di via XXV Luglio. L'ex vicesindaco, Ninni Nicastro, ha sposato assieme al proprio partito la protesta dei commercianti. "Proviamo da mesi a trovare una soluzione - ha detto il consigliere di Forza Italia - ma il sindaco frappone ostacoli. Bisogna ospitare il mercatino al Lungomare Starrabba, poiché è la soluzione più semplice e veloce". Carmela Petralito ha incontrato gli artigiani nell'aula consiliare. "Lungomare Starrabba - ha detto il sindaco - con i banchetti viene snaturato, poiché luogo deputato al passeggio. Su via Marzamemi non ci sono le condizioni minime di viabilità. Ma troveremo una soluzione".