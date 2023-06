Ruota panoramica ad Avola di 32 metri: c'è pure la cabina per i vip

Attivata ieri sera su via Aldo Moro, ad Avola, la ruota panoramica: è alta 32 metri e ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, di cui una per disabile che può accedere direttamente (e gratuitamente) con la carrozzina e un accompagnatore. Presente anche una cabina Vip. “Una nuova attrazione turistica – le parole del sindaco Rossana Cannata - affascinante per grandi e piccini, luminosa e tecnologica che regala un panorama mozzafiato della nostra splendida Avola”. Si tratta della più grande ruota panoramica mai montata in provincia di Siracusa, costruita con tecnologia all’avanguardia e illuminata con luci vivaci, che la rende un’attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. L’attrazione resterà ad Avola per tutta l’estate, aperta dalle 18,30 fino a mezzanotte.