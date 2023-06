Modica, lutto nel mondo della cultura: è morto il poeta Antonio Lonardo

E’ deceduto oggi a Modica, all’età di 80 anni, il poeta Antonio Lonardo, nato a Taurasi, in provincia di Avellino, ma modicano d’adozione e per tanti anni docente di materie letterarie all’Istituto Archimede. Lonardo ha frequentato per diversi anni il Caffè Letterario Quasimodo di Modica. "Lonardo - afferma il presidente del caffè Letterario, Domenico Pisana - ha avuto con la poesia un rapporto vitale e di forte carica emotiva e nella parte più matura della sua esistenza questo rapporto ha trovato la sua bellezza espressiva".

Le poesie di Antonio Lonardo hanno ricevuto premi e riconoscimenti in tutta Italia. Ben tre quelli tributati, in poco tempo, all'ultima opera del pluripremiato poeta. Si tratta di “Esperienze”, pubblicata da Delta 3 edizioni (Grottaminarda, AV) nel 2020, con la prefazione di Alessandro Penta e la postfazione di Antonio Daniele.

L'opera, definita “poesia del tempo della clausura” poiché nata in un momento in cui il rarefarsi dei contatti esterni e delle relazioni sociali lo ha spinto a ricercare la fonte d'ispirazione nei ricordi del tempo che fu, ha vinto il premio speciale unico per la Regione Sicilia nella XXXVI edizione del Premio nazionale Histonium di poesia e narrativa a Vasto (CH). Tra gli altri riconoscimenti, il 1° premio “Giuseppe Giacalone” (poesia edita) dalla giuria del Premio Nazionale di Poesia “Aeclanum” di Mirabella Eclano (AV). Da ricordare ancora il diploma di merito in occasione della XIV edizione del Premio nazionale di poesia, narrativa fotografia, cortometraggi e pittura, organizzato dall'associazione "Alberoandronico" di Roma, per la poesia “Mondiale preghiera”, inclusa nella raccolta “Esperienze”. Antonio Lonardo ha all'attivo oltre 15 libri di poesie pubblicati dal 2005 con i quali ha ottenuto più di 150 premi e riconoscimenti, tra cui anche la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica e la medaglia del Presidente del Senato.

I funerali di Antonio Lonardo saranno celebrati lunedì. Alla moglie e ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.