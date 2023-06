Misteriosa sparatoria a Catania, due feriti: uno alla testa, l'altro alla gola

Due persone sono rimaste ferite all'ora di pranzo, verso le 13 a Catania in una sparatoria al momento avvolta nel più fitto mistero. Il fatto di sangue è avvenuto in un alloggio popolare di via Santo Colombo, nel rione di Nesima.

C.L., 43 anni, è stato raggiunto da un proiettile alla gola, mentre un 27enne , originario dell'Albania è stato raggiunto alla testa. Le sue condizioni sono considerate gravissime dai medici del Garibaldi Centro dove il giovane lotta tra la vita e la morte. E' stata un'abitante delle case popolari a fare scattare l'allarme, telefonando al centralino della Questura. Sul posto sono prima arrivati gli agenti di una volante, poi quelli della squadra mobile del capoluogo etneo e la Scientifica per i rilievi. Sulla sparatoria gli investigatori non avrebbero trovato testimoni pronti a raccontare ciò che è avvenuto nell'appartamento dove è avvenuto il fatto. Sarà la squadra mobile a dover ricostruire la dinamica della sparatoria. L'inchiesta della Procura di Catania è coordinata dalla Pm, Martina Bonfiglio.