Calcio, il 22 luglio il Palermo a Rovereto in amichevole con il Bologna

l Palermo FC si ritroverà nel centro sportivo di Veronello, a pochi chilometri da Verona e dal Lago di Garda, a partire dal prossimo 5 luglio, per tre giorni di test a porte chiuse prima dell’inizio del ritiro pre-campionato a Ronzone e Pinzolo, in Trentino Alto Adige.

A partire dal 9 luglio infatti i rosanero si alleneranno nelle due località trentine fino al 4 di agosto. In questo periodo sono state confermate intanto le prime partite amichevoli:

con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia, il 15 luglio alle 17 nel campo di Ronzone (TN)

con la Virtus Verona, militante in Serie C, il 19 luglio alle 17 nel campo di Ronzone (TN)

Intanto il Bologna ha reso note le date delle due amichevoli che disputerà in Trentino Alto Adige nel corso del ritiro estivo pre campionato. In programma domenica 16 luglio, alle 17, al Fußballplatz di Valles, Bologna-Rio Pusteria. Più impegnativo il test di sabato 22 luglio, alle 18, allo stadio "Quercia" di Rovereto, che oppone gli emiliani al Palermo.