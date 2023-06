MAYORANA School & Workshop 2023, 60 esperti mondiali di neutrino a convegno a Modica

Dal 4 al 14 luglio 2023 le massime autorità scientifiche a livello internazionale nel settore della fisica del neutrino si incontreranno presso la sede della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi a Modica nell’ambito

dell’evento “MAYORANA” (acronimo per Multi-Aspect Young ORiented Advanced Neutrino Academy). L’evento, organizzato dall’Università di Catania (UNICT) e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

(INFN), con la collaborazione della Fondazione Grimaldi, coniuga una scuola di alta formazione internazionale con un congresso di esperti provenienti da tutto il mondo. Durante i lavori si porrà l’accento sulle grandi questioni scientifiche e le connesse sfide tecnologiche che la ricerca sulla fisica del neutrino pone alle presenti e future generazioni di scienziati, anche in relazione all’immensa eredità scientifica lasciata da Ettore Majorana in tale materia.

Eccellenza scientifica, internazionalizzazione ed alta formazione sono i motivi ispiratori del MAYORANA School &Workshop che mira anche a coniugare il fascino della grande scienza con la bellezza

dell’arte e del paesaggio ibleo, ed in particolare dell’incanto di Modica. A garanzia dell’alto profilo scientifico dell’evento, oltre al comitato organizzatore locale composto da professori e ricercatori di UNICT e INFN attivi nel settore, è istituito un International Advisory Committee (Comitato di consulenti internazionali) composto da alcune delle figure più eminenti a livello mondiale nel campo della fisica. L’iniziativa ambisce a diventare un appuntamento periodico con cadenza biennale ed un riferimento per la comunità scientifica internazionale nella certezza che la splendida cornice di Modica sarà un prezioso valore aggiunto in cui scienziati di tutto il mondo e di generazioni diverse possano liberamente confrontarsi.

Il Programma della serata inaugurale 4 luglio, Teatro Garibaldi di Modica

17:30 Apertura musicale

17:40 Saluti delle autorità

Interverranno

 gli organizzatori del MAYORANA School &Workshop ( Dipartimento di Fisica UNICT)

 il Presidente della Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”,

 le Autorità Accademiche e Scientifiche (Rettore dell’Università di Catania, Presidente

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare),

18:30 breve intervento musicale

18:35 Public Lecture “Majorana come ponte fra materia e antimateria”. Relatore Francesco Vissani,

dirigente di ricerca presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare

19:20 intervento musicale

19:30 Conclusioni

Presenta la giornalista Caterina Gurrieri;

contributi musicali di Giovanni Caccamo

e dei Drums Together, Ensemble di Percussioni del Liceo Musicale “Verga” di Modica

Con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Comune di Modica