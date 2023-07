Ail Catania, festeggiati i 25 anni di attività dedicati alla ricerca e ai pazienti

Circa 1 milione e 600mila euro per la ricerca; 1 milione e 75mila euro a sostegno dei reparti di Ematologia del Policlinico e dell’ospedale Garibaldi. A questi si aggiungono 700mila euro per l’assistenza domiciliare e 190mila a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Questi i numeri in 25 anni di operato di AIL Catania, che venerdì 30 giugno ha festeggiato le sue nozze d’argento con un convegno al Museo Diocesano di Catania.

I dati, illustrati nel corso della ricorrenza, sono testimonianza dell’impegno profuso negli anni dall’Associazione nata dal lavoro sinergico degli 11 soci fondatori, sanitari e non, che si sono avvicinati all’Ematologia del Ferrarotto. «AIL Catania, con il suo impegno e dedizione verso il prossimo, rappresenta un modello per il miglioramento sociale e culturale. E lo stesso vuole fare questa Amministrazione per la città – esordisce il sindaco di Catania Enrico Trantino – sostenendo la parte più fragile e di chi è meno fortunato». Parole di elogio e ringraziamento a cui hanno fatto seguito quelle del viceprefetto aggiunto Federica Nicolosi, che reputa AIL Catania «un esempio di abnegazione e conforto, perché il sostegno non dev’essere solo sanitario, ma anche morale e psicologico».

Una storia iniziata nel 1998, anno in cui il presidente Riccardo Bottino propose di fondare la sezione di Catania, prendendo a modello quanto fatto nel 1969 da Franco Mandelli, istituendo AIL Nazionale.