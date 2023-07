Pallavolo di A3. Emanuele Cappello riconfermato come preparatore atletico della Volley Modica,

Emanuele Cappello continuerà ad essere il preparatore atletico dell'Avimecc Volley Modica. Con la riconferma di Cappello, la dirigenza presieduta da Ezio Aprile, assicura alla squadra che sta nascendo e al tecnico Enzo Di Stefano, qualità professionali di altissimo livello.

Per Emanuele Cappello quello che andrà a iniziare alla fine di agosto sarà il quarto anno consecutivo alla Volley Modica, anche se in passato da giocatore ha indossato la maglia biancoazzurra. Per Cappello, dunque, il compito di far crescere e tirare fuori il meglio dal nuovo roster modicano.

“Sono contento di far parte della famiglia Volley Avimecc Modica per il quarto anno consecutivo – dichiara Emanuele Cappello – e sono molto felice di lavorare al fianco di coach Enzo Di Stefano che conosco da tantissimi anni e per cui nutro una grandissima stima. Il mio impegno sarà sempre massimo e cercherò come sempre ho fatto di ascoltare vecchi e nuovi atleti cercando di modellare il lavoro che andremo a svolgere in base alle reali necessità e soprattutto cercando le soluzioni migliori. La scorsa stagione a livello di risultati non abbiamo fatto molto bene, ma penso ci sia servita per comprendere meglio come gestire certe situazioni. Il mio obiettivo – conclude Emanuele Cappello – così come credo di tutto l'ambiente è far tornare l'entusiasmo sia alla squadra, sia ai tifosi e questo lo si può fare solo lavorando sodo per migliorare le prestazioni e di conseguenza i risultati”.