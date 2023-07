Scontro fra due mezzi pesanti sulla Messina - Catania, 2 feriti: uno è grave

Paura sull'autostrada A18 Messina-Catania, dove questa mattina, poco dopo le 5, un autocompattatore dei rifiuti e un tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto al chilometro 43,200, all'altezza di Taormina. A quanto si apprende, a seguito dell'impatto, uno dei due mezzi è finito nella scarpata, mentre l'autoarticolato è rimasto in bilico occupando con il rimorchio parte della sede stradale. Immediati i soccorsi. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti; gravi le condizioni dell'autista dell'autocompattatore, successivamente trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità che inevitabilmente ha subito ripercussioni lungo l'autostrada, in direzione Catania. In tal senso la circolazione è stata temporaneamente interrotta nel tratto del sinistro con uscita obbligatoria a Giardini Naxos e rientro allo svincolo di Fiumefreddo.