Muffe nelle cucine e nei frigo, chiuso un locale alla periferia di Siracusa

In occasione del periodo estivo, vista la massiccia presenza di turisti italiani e stranieri nei molti esercizi pubblici di Siracusa e provincia, il Questore ha predisposto mirati servizi finalizzati al controllo della salubrità e dell’igiene nei locali adibiti a ristorazione.

Tali verifiche sono eseguite dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, coadiuvati da personale dell’Ufficio Igiene degli alimenti (U.O.C. del S.I.A.N.).

In un noto ristorante sito fuori città sono state trovate molteplici violazioni in materia di igiene e salubrità.

Nella circostanza, gli operatori della Polizia di Stato ed i sanitari dell’ASP hanno accertato la presenza di sporco pregresso e di muffa nelle attrezzature della cucina, sui piani di lavoro e all’interno dei frigoriferi, con alcuni degli alimenti stoccati in modo promiscuo e non conforme.

Le pessime condizioni riscontrate hanno reso necessario l’emissione del provvedimento immediato di sospensione dell’attività lavorativa e, pertanto, il locale è stato sottoposto a chiusura e lo rimarrà fino al completo ripristino delle condizioni igieniche previste dalla legge.