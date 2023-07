Era ai domiciliari, gli trovano l'hashish e armi: 25enne arrestato a Priolo

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato un giovane di 25 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, il venticinquenne, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver commesso reati inerenti gli stupefacenti, a seguito di una perquisizione, presso l’abitazione dove scontava la misura cautelare, veniva trovato in possesso di 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 307,5 grammi e di 6 coltelli ed un pugnale.

Al termine degli adempimenti di legge, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, l’arrestato è stato condotto in carcere.