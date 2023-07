Augusta, troppe evasioni dai domiciliari: la polizia lo porta in carcere

Agenti del Commissariato di Augusta hanno arrestato un uomo di 37 anni, già conosciuto alle forze di polizia, a seguito di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania.

L’uomo era stato condannato a 8 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso ma, nel frattempo, aveva già scontato 4 mesi in sed di custodia cautelare. Al fine di espiare gli ultimi mesi l’arrestato aveva chiesto l’applicazione della detenzione domiciliare ma veniva arrestato nuovamente per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel frattempo il trentasettenne violava più volte gli obblighi a lui imposti. Pertanto, a seguito delle ripetute segnalazioni del Commissariato di Augusta, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania emetteva l’ordine di esecuzione per la carcerazione.