Modica, al via da domenica la prima tornata di disinfestazione

Ufficializzato dal Comune di Modica il calendario della prima tornata della campagna di disinfestazione; gli interventi saranno da mezzanotte alle 5 del mattino, in tutte le aree della città, urbane ed extra urbane, nelle frazioni, in modo da rendere tranquilla l’estate dei residenti e dei turisti . Saranno cinque, da quella tra domenica e lunedì prossimi, le notti destinati alla disinfestazione e si concluderanno all’alba di sabato mattina in corso Umberto.