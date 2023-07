Forza Italia Pachino contro la sindaca: "E' arrivata al capolinea"

Teniamo a precisare che il gruppo di Forza Italia è nato per favorire l'uscita da questo stallo amministrativo, che pervade la politica pachinese ed ormai persiste da troppo tempo.

Nonostante la nostra disponibilità resa ad instaurare un patto di legislatura con le altre forze politiche per dare stabilità ed avviare un'amministrazione che risponda ai problemi reali della città con soluzioni concrete e non improvvisate, per l'ennesima volta abbiamo conferme che la Sindaca voglia solo tirare a campare.

Assistiamo così, alla totale mancanza di dialogo politico che è esclusivamente bloccato dalla Professoressa.

E' chiaro ormai che non esiste il progetto politico a sua guida: si naviga a vista seguendo gli orientamenti di qualche ex politico che, non avendo spazi nella sua città, sta sfruttando le lacune politiche croniche del primo cittadino.

La mancanza di capacità politica della Prof.ssa Petralito, per ultimo, si esprime nel recente consiglio comunale dove, nonostante ci fossero punti importanti per l'interesse del paese (vedasi acquisto pozzo comunale Maccari), la stessa ha preferito andare ad una festa privata.

E' arrivato il momento che la Sindaca capisca che ha superato ogni limite di rispetto sia umano

che politico; resta da capire se ciò avvenga per incapacità politica o per malafede.

Riteniamo che la politica abbia le sue regole e che Pachino abbia bisogno di normalità, come avviene in tutti gli altri Comuni: una Giunta completa, un dialogo costruttivo tra le forze politiche e sociali, una programmazione seria che dia risposte immediate e non dubbiose.

Oggi: avviene l'esatto contrario: sotterfugi, veti strumentali, incapacità amministrativa palese, disorganizzazione ai massimi livelli; tutto ciò è a discapito della città e della sua economia

( agricoltura e turismo ).

Non siamo disponibili a ribaltoni proposti in maniere alquanto grossolana dalla prima cittadina, ci sottraiamo al mercato delle vacche ed alla spartizione di poltrone fine a se stesse.

Siamo arrivati al punto di non ritorno, per cui chiediamo a nome di tutta la cittadinanza

le dimissioni immediate, affinchè si dia fine a questo stillicidio che è sotto gli occhi di tutti.