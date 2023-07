Ispezione del Nas a Siracusa in tre ristoranti: due sanzionati a Ortigia

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nella serata di ieri, hanno svolto un servizio straordinario di controllo sull’isola di Ortigia con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Ragusa e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa.

Nel corso dell’attività, sono stati ispezionati 3 esercizi di ristorazione, controllate 64 persone e 38 veicoli e contestate violazioni al codice della strada per il mancato uso della cintura di sicurezza, guida di veicolo senza revisione periodica e senza assicurazione R.C.A..

Le violazioni relative al mancato rispetto delle norme di circolazione stradale raggiungono un importo di circa 1.300,00 euro e sono, complessivamente, stati sottratti 10 punti dalle patenti di guida.

Inoltre, con l’ausilio della Polizia Municipale sono state sanzionate 2 attività poiché avevano ampliato la superficie di suolo pubblico autorizzata, in un caso è stata, altresì, disposta la sospensione dell’attività di ristorazione per 5 giorni.

Il N.A.S. ha contestato violazioni relative a carenze igienico sanitarie, mancata attuazione della procedura di autocontrollo alimentare (HACCP) e mancata tracciabilità sulla provenienza degli alimenti, con un totale di 4.500,00 euro di sanzioni amministrative, mentre, i controlli del N.I.L. hanno fatto emergere 4 lavoratori in nero su un totale di 11 controllati e l’impiego di subordinati beneficiari di reddito di cittadinanza, contestando, complessivamente, oltre 33.000,00 euro di sanzioni amministrative e procedendo alla sospensione di un’attività di ristorazione.

2 persone sono state segnalate alla Prefettura aretusea quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di marijuana.