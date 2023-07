Accademia Inda Siracusa, cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi del terzo anno

Cerimonia di consegna dei diplomi di fine triennio accademico, questa mattina, a Palazzo Greco, sede della Fondazione INDA, a Siracusa.

Il sovrintendente Valeria Told e il consigliere delegato Marina Valensise hanno consegnato agli allievi del terzo anno dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico i diplomi di arte drammatica con cui si conclude il triennio di studi nella scuola di teatro della Fondazione INDA. Insieme con loro, hanno partecipato alla cerimonia il coordinatore dell’ADDA, Sebastiano Aglianò, e Elena Polic Greco, la coordinatrice didattica che ha preso la parola a nome del collegio dei docenti.

La cerimonia di stamani chiude il percorso di formazione degli studenti che in tre anni hanno seguito più di tremila ore di lezione nella sede dell’Accademia, l’ex convento di San Francesco in Ortigia, e hanno preso parte alle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, diretti da registi di fama internazionale accanto a attori famosi.

Gli allievi della classe 2023 sono: Vanda Bovo, Sebastiano Caruso, Gaia Cozzolino, Althea Maria Luana Iorio, Domenico Lamparelli, Federica Leuci, Emilio Lumastro, Carlotta Maria Messina, Edoardo Pipitone, Jacopo Sarotti, Mariachiara Signorello e Flavia Testa.

La Fondazione INDA ha già pubblicato il bando per l’ammissione al corso triennale di formazione professionale 2023/2026. Tutti coloro che vorranno partecipare alle selezioni dovranno inviare via mail la richiesta di ammissione ai provini entro le ore 20 del 27 agosto 2023. Bando e moduli in vista delle selezioni sono disponibili sul sitoweb della Fondazione INDA www.indafondazione.org