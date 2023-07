Roma , interrogato per 4 ore l'assassino di Michelle: il 17enne resta in carcere

E' stato convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo. Il giovane, che deve rispondere di omicidio volontario, è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo dopo l'interrogatorio del gip durato quattro ore.

L'interrogatorio davanti al Gip, al centro di prima accoglienza nella capitale è durato 4 ore.

Dalle dichiarazioni del giovane potrebbero essere emersi elementi per fare luce su diversi aspetti ancora poco chiari della vicenda, tra cui il movente dell'omicidio. I funerali di Michelle si svolgeranno mercoledì alle 11 nella chiesa del quartiere capitolino di Primavalle, in via di Torrevecchia.