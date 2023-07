E' morto Vincenzo D'Amico : fu campione d'Italia con la Lazio

Vincenzo D'Amico, 68 anni, campione d'Italia con la Lazio nel 1973-74, è morto. Lo apprende l'ANSA in ambienti sportivi.

Nato a Latina nel 1954, arrivò nella Lazio nel 1970 dopo aver mosso i primi passi nel Cos Latina e nell’Almas Roma. Nella Lazio è rimasto per 15 anni tranne per una breve parentesi al Torino (1980-1981). Non voleva andarci, fu ceduto per problemi economici dopo lo scandalo scommesse. Nel 1981 tornò, in serie B. Due sono le partite epiche che lo ricorderanno per sempre. 30 marzo 1980, Lazio-Catanzaro 2-0. Vittoria-salvezza nella stagione delle scommesse. E poi Lazio-Varese 3-2, era il 6 giugno ‘82. Penultima giornata di B, Varese lanciato verso la promozione in A, Lazio a rischio retrocessione. La vinse D’Amico quella partita: tripletta. La Lazio era sotto di 2 gol. Viola, presidente della Roma, aveva provato più volte a portarlo in giallorosso: “Caro D’Amico, Falcao e Liedholm vogliono che la porti alla Roma”. Vincenzo ripeteva “Presidente, io sto alla Lazio”. Ci è rimasto nella gioia e nel dolore. Non si può parlare di Vincenzo senza sentirsi sopraffatti. Volto umano sorridente, sempre gradevole. La dolcezza di D’Amico era la dolcezza di un vero amico.