Basket, la Virtus Ragusa "ricomincia" da Gianni Recupido: è lui il coach per la prossima stagione

La Virtus Ragusa di basket ha annunciato l’ingaggio del coach ragusano Gianni Recupido. A lui il compito di guidare la squadra nella prossima stagione di serie B interregionale con l'obiettivo di conquistare subito la B di Eccellenza. Il mercato di Ragusa comincia oggi con l’ufficializzazione della guida tecnica affidata a Gianni Recupido.

Ragusano doc, classe 1970, Recupido comincia la propria esperienza tecnica nella stagione 1990/91 nelle giovanili della Halley Roma. Rientra a Ragusa alla fine degli anni ’90 e siede in panchina a fianco di coach Mangano durante la stagione della Virtus in B1. L’anno successivo è uno di quelli che rimane impresso nella memoria della pallacanestro iblea. Siamo nel 1998-‘99 Ragusa conquista la storica promozione in A2 e Recupido affianca coach Gianni Lambruschi a cui nel frattempo era stata affidata la guida della squadra.

Il suo contributo al basket ragusano tocca tanto il settore professionistico, quanto quello dei vivai.

Dal 2012 è responsabile del settore giovanile alla Virtus Eirene. Arriva nel 2017 la guida della prima squadra. La vittoria della Coppa Italia e due finali scudetto consacrano gli oltre 20 anni di carriera tecnica dell’allenatore.

Dalla scorsa stagione torna alla guida del settore giovanile degli azzurri. Quella del prossimo campionato di serie B è dunque l’ennesima sfida d’amore che Gianni Recupido si accinge ad affrontare con i colori della Virtus.