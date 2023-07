Cateno De Luca: "Sbarchi in aumento, governo fa figura barbina"

"L'hotspot di Lampedusa è stracolmo di migranti, gli sbarchi continuano ad aumentare con numeri record senza precedenti. E il governo del duo Meloni - Salvini cosa fa? Nulla. Ma questo governo non doveva battere i pugni a Bruxelles? Non doveva fare il blocco navale? Non doveva risolvere il problema migranti in un battito di ciglio? Niente di tutto questo, come Italia stiamo facendo una figura barbina in Europa e nel mondo. A Bruxelles, inoltre, gli alleati di Meloni e Salvini, Polonia e Ungheria, stanno bloccando qualsiasi tipo di accordo proprio sui migranti. E intanto i sindaci italiani si ritrovano ad affrontare il fenomeno migratorio senza risorse, senza aiuti concreti da parte del governo. Ci rimarranno gli slogan da campagna elettorale e come al solito siamo lasciati soli ad affrontare i problemi". Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina.