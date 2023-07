L'Asp di Palermo cerca dirigenti medici per gli ospedali più disagiati

Prosegue l'attività dell'Asp di Palermo nella ricerca di dirigenti medici che possano assicurare la continuità delle attività sanitarie soprattutto negli ospedali delle zone più disagiate. È stato avviato il concorso a tempo indeterminato di dirigenti pediatri, con la commissione guidata da Vincenzo Duca, primario della neonatologia dell'Ingrassia. Alla selezione stanno partecipando un pediatra e 31 specializzandi. "E' l'ennesima procedura avviata dopo il rifiuto dei precedenti vincitori ad occupare posti negli ospedali lontani dal capoluogo come Corleone e Petralia Sottana - sottolinea il commissario straordinario dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni -. Dal 2019 ad oggi sono stati ben 93 i concorsi a tempo determinato ed indeterminato banditi e conclusi per cercare la soluzione alla carenza di dirigenti medici. Abbiamo continuato a bandire procedure a tempo determinato alle quali avrebbero potuto partecipare anche medici provenienti dall'estero. Anche in questo momento è in corso un'altra procedura per pediatri, anestesisti e medici d'emergenza per i pronto soccorso, in particolare per gli ospedali di Corleone e Petralia Sottana". La direzione dell'Asp di Palermo, per tamponare le necessità della continuità di servizi ospedalieri, ha fatto ricorso a"prestazioni aggiuntive" o "incarichi libero-professionali". "In ultimo - aggiunge Faraoni - abbiamo chiesto lo scorso 15 giugno l'autorizzazione all'assessorato alla salute ad 'acquistare' servizi sanitari di continuità di assistenza medica di pediatria, pronto soccorso e anestesia, rivolgendoci ad operatori economici del mercato. Ieri è pervenuta alla direzione aziendale l'autorizzazione ed è già in corso la procedura prevista dalla norma per l'acquisizione di questi servizi. Ringrazio l'assessore regionale Giovanna Volo e il dirigente generale. Salvatore Iacolino".