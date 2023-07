Straniero che abitava a Floridia muore annegato a Marina di Priolo

Un romeno di 54 anni, che abitava a Floridia è morto oggi pomeriggio per annegamento a Marina di Priolo. L'uomo appena entrato in acqua, sarebbe stato colto da malore, tanto da richiamare l'attenzione dei bagnanti che in quel momento si trovavano in spiaggia ed hanno capito che l'uomo era in difficoltà. Scattato l'allarme, si è rivelato inutile il tentativo di strapparlo alla morte. A Marina di Priolo sono arrivati i carabinieri ed una pattuglia della Guardia costiera per ricostruire la dinamica dell'annegamento. . Il cadavere dell'uomo è stato caricato su una motovedetta della Capitaneria di Porto. I militari hanno informato del decesso la Procura di Siracusa. Il pm di turno ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte.