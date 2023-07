Palermo, cazzotti sul bus 101 tra due passeggeri

Rissa in autobus a Palermo tra due passeggeri della linea 101, in direzione Stadio. Sulla vettura Amat, partita alle ore 16.30 dalla Stazione Centrale e sprovvista di controllore o addetto del servizio di vigilanza di Sicurtransport, all'altezza dell'incrocio con corso Vittorio Emanuele si è scatenato il caos per il diverbio tra due passeggeri che si è trasformato in una zuffa violenta. Sono volati pugni e calcioni mentre il mezzo era in movimento e strapieno, con le altre persone a bordo che si sono allontanate impaurite o fuggite alla prima fermata utile. Entrambi i facinorosi sono finiti a terra e sono stati separati a fatica. Nessuno dei due è voluto scendere e l'autista ha ripreso il regolare tragitto, mentre i due protagonisti della rissa se le sono ancora promesse seppur senza ulteriori contatti, ma con minacce e sputi. Rissa