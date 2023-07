Banda della 'spaccata' in azione a Palermo: fatta razzia di borse

Torna in azione la banda spaccavetrine che la scorsa notte ha preso di mira un negozio di borse di via Cavour, a Palermo. Qui, a quanto si apprende, i malviventi hanno usato un'auto come ariete per sfondare l'ingresso dell'attività commerciale. Una volta dentro, hanno fatto razzia di borse e accessori, per poi darsi alla fuga. Ancora da quantificare il bottino. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.