Corruzione, prosciolto a Napoli colonnello della Guardia di finanza

Il gup del Tribunale di Napoli Giovanni De Angelis ha prosciolto con la formula "il fatto non sussiste" il colonnello della Guardia di Finanza Stefano Bastoni accusato dalla Procura di Napoli di corruzione.

All'ufficiale - che all'epoca dei fatti contestati ricopriva il ruolo di comandante del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza (ROAN) di Napoli - gli inquirenti avevano contestato di avere ricevuto in dono biglietti per aliscafi.

Esprime "grande soddisfazione" l'avvocato Domenico Ciruzzi, legale del colonnello: "Si tratta di una decisione a mio parere giustissima - sottolinea il legale - sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista fattuale. Il mio assistito aveva sin dall'inizio dato ampia dimostrazione della sua totale estraneità ai fatti contestati e il Gup ha certificato l'insussistenza del fatto, evitando un dibattimento inutile e foriero solo di sofferenze".

La vicenda risale al novembre del 2022 e al colonnello non venne notificata e neppure mai chiesta alcuna misura cautelare.