Un'altra notte di follia in Francia: 486 arresti

Sono stati 486 gli arresti effettuati nel corso della notte in relazione alle violenze urbane scoppiate in Francia dopo l'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre. E' il nuovo aggiornamento pubblicato alle 3.30 dal ministero dell'Interno francese. Sempre secondo il ministero, a Parigi gli arresti sono stati 194.

Nella notte incidenti sono scoppiatia Brest, nel dipartimento di Finistère, nella regione della Bretagna, sulla costa occidentale della Francia. Lo riporta il quotidiano Le Telegramme. I manifestanti - che protestano per l'uccisione di un giovane da parte della polizia a Nanterre martedì scorso - hanno 'sparato' razzi e fuochi di artificio contro le forze dell'ordine, come si vede in alcuni video pubblicati sui social. Un incendio è scoppiato in una concessionaria della Renault: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo.