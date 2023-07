Dalla Comunità alloggio alla Maturità, storie di riscatto sociale a Rosolini

Dalla Comunità alloggio per minori 'Arcobaleno' di Rosolini, alla Maturità . E' la storia di due ragazze, oggi maggiorenni, che ce l'hanno fatta ad uscire da quel tunnel che sembrava senza via d'uscita. Storie difficili che si lasciano alle spalle e un riscatto sociale che premia gli sforzi delle fondatrici dell'Associazione, Francesca Ciccazzo, oggi alla presidenza e Lucia Piazzese, assistente sociale, che nel 1999 decisero di dedicare la maggior parte della loro vita alle ragazze in difficoltà, aiutandole e sostenendole nel periodo più delicato: quello dell'adolescenza. Ad ottenere il diploma, Hadir, 20 anni, di origini tunisine, con alle spalle una vicenda difficile, entrata all'Arcobaleno 3 anni, ma tolta alla famiglia di origine .quando aveva soltanto otto anni. Per lei un diploma all'Alberghiero 'Curcio' di Ispica nel settore dell'Accoglienza. Potrà rimanere ospite dell'Arcobaleno ancora per un altro anno. Poi c'è Alessia, 19 anni, che si è diplomata all'Istituto professionale in indirizzo Commerciale. Alessia dopo la Comunità è rientrata nella sua famiglia di origine perchè le '"condizioni familiari sarebbero cambiate per potere accogliere la ragazza". "Alessia - dice Lucia Piazzese - è parte integrante della nostra Comunità e dice che 'Arcobaleno' è per lei la seconda famiglia". L'Associazione di Rosolini, ospita attualmente 12 ragazze ed è al completo. "Siamo orgogliose per il traguardo raggiunto da Hadir e Alessia - conclude Piazzese, che è anche assessora comunale alle Politiche sociali - Speriamo di potere fare altrettanto con tutte le nostre ragazze. Una cosa è certa: da noi tutte trovano una vera famiglia".

(Nella foto da sinistra, Lucia Piazzese, la presidente di Arcobaleno, Francesca Ciccazzo e le maturande, Alessia e Hadir)