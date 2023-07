Carabinieri Siracusa aprono i posti fissi stagionali: da Agnone a Marzamemi

Nell’ambito dell’attuazione del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva 2023, predisposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto daL Prefetto di Siracusa, il Comando Provinciale di Siracusa ha riattivato i posti fissi stagionali di Marzamemi, frazione turistica di Pachino e di Agnone Bagni, frazione di Augusta, attivi dal 1 luglio al 31 agosto.

I presidi temporanei rispondono alla necessità di una maggiore presenza e sicurezza nelle località balneari, ove durante i mesi estivi si registra un significativo aumento della popolazione residente e notevole flusso turistico.

Il presidio di Agnone Bagni, situato in uno stabile di proprietà privata al civico 29 del Lungomare Agnone Bagni, messo a disposizione dal Comune di Augusta, osserverà un orario d’apertura al pubblico che va dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 18:30, mentre la vigilanza sarà effettuata con pattuglie a piedi ed automontate, con orari d’impiego flessibili, al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti, per la prevenzione dei reati in genere.

Il posto fisso di Marzamemi, collocato, come ormai tradizione, nello stabile di via Nuova, messo a disposizione dal Comune di Pachino, garantirà la ricezione di denunce tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 22:00 ed effettua ordinari servizi per la prevenzione dei reati.

Inoltre, nei prossimi giorni, giungeranno anche 18 militari provenienti dalle varie Scuole dell’Arma a corollario delle attività addestrative appena concluse, che forniranno il loro supporto nei vari servizi preventivi che nella stagione estiva vengono aumentati per l’elevato afflusso turistico in provincia.

Infine, quest’anno è stato offerto a 2 neo Ufficiali di espletare nella nostra provincia il cosidetto “esperimento pratico”, momento in cui i giovani Ufficiali, neo laureati in giurisprudenza, si cimentano, prima di essere assegnati ai reparti, con le peculiarità del servizio territoriale.