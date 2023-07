Autonomia differenziata, firme per il "no" a Modica e Vittoria

Continua la raccolta di firme promossa dalla CGIL e la UIL – Area Vasta- per dire NO all’Autonomia differenziata. Dopo la prima raccolta all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, l’attività continua con questo calendario: Lunedì 3 luglio dalle ore 9.00 all’Ospedale “Maggiore” di Modica; Mercoledì 5 luglio all’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Il NO all’autonomia differenziata è un NO ad un provvedimento che spaccherà il Paese, a tutto vantaggio delle aree più forti, mentre quelle più deboli, e tra queste sicuramente la Sicilia, saranno abbandonate a se stesse. CGIL e UIL Sicilia hanno lanciato, a questo scopo, una raccolta di firme per chiedere al Presidente della Regione di ritirare il suo appoggio al progetto di autonomia differenziata, voluto dal Ministro della Lega, Calderoli e approvato dal Consiglio dei Ministri con apposito disegno di legge.