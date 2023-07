Un guasto ad una cabina elettrica ha provocato disagi a Rosolini per l'approvvigionamento idrico. La mancanza di energia elettrica ha lasciato fermi i motori di sollevamento del serbatoio comunale che alimenta il rione del Sacro Cuore. Sono in corso lavori per riparare il guasto e fare così arrivare l'acqua a buona parte della città.