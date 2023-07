Modica, secondo appuntamento con il Crocifisso di Sant'Anna all'Ente Liceo Convitto

Giovedì 13 luglio 2023, alle ore 22:00, l’Ente Liceo Convitto di Modica ospiterà il secondo appuntamento in notturna dal titolo “Tutto è compiuto”, un percorso dedicato al Crocifisso di Sant’Anna recentemente restaurato. Dopo il sold out del primo incontro, che ha riscontrato particolare attenzione e successo, le porte di palazzo S. Anna si apriranno nuovamente al pubblico.

L’evento si propone di condurre lo spettatore attraverso un percorso notturno che permetta di entrare ed ascoltare il proprio cuore, scoprire i tesori nascosti, udire le narrazioni legate a questo luogo e vivere un’esperienza unica ed intima. Con la direzione artistica di Teresa Floridia, Gaetana Ascenzo, Eugenia Calvaruso, Maria Terranova e Alessandro Romano, i visitatori saranno avvolti in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Un racconto che conferma il sottile legame tra la vita e la morte e ribadisce altresì che, in un tempo che scorre alla velocità della luce, ciascuno di noi può riscoprire l’attesa e l’ascolto.

Posti limitati.

Ingresso su prenotazione: Tel. 338-7205944, tuttoecompiuto.eventbrite.it