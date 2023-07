I vigili del fuoco di Ragusa bonificano un nido di api in via Scrofani

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenuti, in Via Generale Scrofani, a seguito di segnalazione della presenza di un nido di vespe, all’interno di una fessura di una parete esterna, in una casa di civile abitazione.

Considerato che il nido era inaccessibile, i Vigili del Fuoco, adottando delle tecniche alpino fluviali e con le protezioni contro i pungiglioni degli insetti, si sono calati dal tetto di un immobile adiacente, riuscendo a raggiungere il nido e con l’utilizzo di uno specifico insetticida hanno reso inoffensivi gli insetti.