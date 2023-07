Controlli Movida, sanzionata discoteca nel Catanese

Controlli congiunti di polizia e caraabinieri sulla Movida di Catania. Sono state passate al setaccio, via Umberto, via Etnea , Sangiuliano, Sant’Orsola, Santa Filomena, Gemmellaro, Coppola e le piazze Bellini e piazza Scammacca.

Sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, che, coordinati da un funzionario di Pubblica Sicurezza, hanno vigilato sulle dinamiche collettive ed operato diversi controlli nei confronti di attività commerciali, avventori o semplici persone in transito sulla pubblica via.

Complessivamente, sono state controllate 158 persone, 54 veicoli, 2 fermi amministrativi per mancanza del casco protettivo e 4 esercizi pubblici controllati.

La Squadra di Polizia Amministrativa della Questura ha controllato 2 ristoranti, dove entrambi i titolari sono stati invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per accertare la regolarità della somministrazione esterna; controllata anche una agenzia di scommesse con apparecchi slot machine.

Inoltre, gli specialisti della Squadra Amministrativa della Questura hanno esteso i controlli anche in provincia all’interno di un agriturismo dove hanno trovato una discoteca abusiva,; il titolare è stato deferito all’ A.G. per aver consentito una serata danzante, ove venivano trovate intente a ballare circa 200 persone, in apposita pista da ballo con postazione DJ e luci professionali, privo del certificato di agibilità rilasciato dalla commissione locali di pubblico spettacolo. Ancora, gli verrà contestato la sanzione di per mancanza di autorizzazione di P.S. (da 250 euro a 1500 euro), per la serata danzante, e la sanzione per aver consentito la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche senza la necessaria SCIA comunale (euro 5.000) e senza la necessaria SCIA sani ciato all’A.G. il titolare, elevando una sanzione di euro 12.000.