Pallanuoto, la Nuoto Catania rafforza il roster: dall'Australia il centro boa Slobodien

- Dopo il portiere Ghiara e il difensore Murisic, la Nuoto Catania rinforza il roster in vista del prossimo campionato di A1, ufficializzando il nuovo centro boa: si tratta dell'americano Sam Slobodien reduce dall'esperienza durata tre stagioni in Australia con Drummoyne Devils. Slobodien è un centro boa puro, classe '97 ed è cresciuto alla University of Southern California di Los Angeles, dove nel periodo universitario ha vinto diversi titoli, ha segnato oltre cento gol ed è stato più volte premiato come giocatore dell'anno e convocato nella rappresentativa NCAA, ha poi concluso il suo percorso universitario da capitano di USC. Il giocatore statunitense arriva a Catania con la promessa di migliorarsi per ottenere un pass olimpico per Parigi 2024, al momento è stabile nel roster degli Aussie Sharks (la nazionale maschile maggiore australiana). Nelle ultime stagioni ai fini della naturalizzazione e ottenimento del passaporto ha vissuto e giocato in Australia per i Drummoyne Devils di Sydney.