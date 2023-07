Floridia, cade la statua della Madonna di Fatima e si frantuma: devoto ferito

La statua della Madonnina di Fatima durante il trasferimento dal garage dove viene custodita, all'altarino che era stato sistemato nella zona della Villa comunale, è finita per terra, frantumandosi. E' accaduto ieri sera a Floridia in via Manzoni, nella zona dove sono in corso i festeggiamenti della Vergine. La statua di ceramica che stasera doveva essere portata in processione nel quartiere del Santuzzo è andata distrutta. Ha però provocato il ferimento di un devoto che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'Umberto I° di siracusa. Nulla di grave, soltanto qualche punto di sutura per il ferito che è stato subito dimesso. Nonostante l'incidente è rimasto immutato il programma delle celebrazioni. Stasera la processione ci sarà con un'altra statua che il Comitato per i festeggiamenti è riuscito a sostituire.

L.M.