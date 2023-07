Suv contromano travolge e uccide una donna a Roma

Incidente mortale ieri sera a Roma sulla Laurentina: un suv Tesla con a bordo dei ragazzi, contromano, ha travolto una Lancia Y condotta da una donna deceduta nello schianto.

Due ragazzi sono rimasti feriti ma non sono gravi.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Laurentina, al chilometro 21, in direzione Pomezia. La vittima, Simona Cardone, aveva 67 anni. Il conducente della Tesla sarà sottoposto al test per l'alcol e la droga.

E' risultato negativo ad alcol e droga il giovane che era alla guida di un Suv Tesla, intestato alla ditta con sede a Pomezia del padre, che si è schiantato contromano contro un'auto provocando la morte di una donna.

L'ipotesi, secondo quando emerge dai primi rilievi dei vigili urbani, è che l'auto viaggiasse ad una velocità elevata e che il ragazzo, 20 ani, abbia perso il controllo del mezzo invadendo l'altra corsia.

I vigili urbani hanno sequestrato i cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo del Suv Tesla. Sui telefonini verranno fatte verifiche per accertare se i ragazzi stessero filmando od erano impegnati in dirette social o chat.