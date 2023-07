Due lievi scosse di terremoto nell'Alta Irpinia: nessun danno

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate stamattina in Irpinia dai sismografi dell'Ingv di Roma. Il primo evento tellurico , alle ore 8,38, ha interessato l'Alta Irpinia, epicentro Lioni, ed è stato avvertito anche in alcuni comuni del Salernitano, con magnitudo di 1.8 e profondità dieci chilometri. La seconda scossa, epicentro Mirabella Eclano, ha invece interessato, alle 8,59, la Valle del Calore con magnitudo 1.4 ad una profondità di 17 chilometri. Non ci sono stati danni a persone o cose.