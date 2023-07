Decreto trasparenza, Sortino al Centro denuncia atti spariti dal sito internet

Il presidente del Movimento "Sortino al Centro', Nello Bongiovanni, ha scritto all'assessorato regionale agli Enti locali sulla vicenda che riguarda il decreto trasparenza "Come mai - dice Bongiovanni - nonostante il Decreto Trasparenza online della P.A. e privacy pone un termine generale di mantenimento online degli atti pari a cinque anni, tranne che per quelli che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni che devono rimanere pubblicati fino a che non cessano la produzione degli effetti, presso il Comune di Sortino gli atti nel sito del Comune scompaiono dopo circa 15/20 giorni? Con la presente pertanto invitiamo il segretario generale a provvedere al rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza degli atti".