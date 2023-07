Acate, Franco Raffo dopo la sconfitta elettorale 'riparte' dalle donne

Dopo il deludente risultato delle elezioni amministrative di Acate, nelle quali si era candidato ancora una volta a sindaco, Franco Raffo non lascia la politica ma è pronto a ripartire più agguerrito che mai. In veste di segretario provinciale dei Liberalsocialisti per l'Italia rivolge ora le sue attenzioni all'universo femminile, organizzando un convegno dall'ampio valore politico sul tema: “La città del futuro nell'immaginario femminile", che si terrà sabato 9 settembre, alle 17 al Circolo di Conversazione di Acate.

Dopo la sua introduzione interverranno il Presidente del movimento Vox Populi di Messina, Lucia Pinsone, Salvo Neri, portavoce della Segreteria Nazionale, Agata Valenti, consigliere comunale di Nissoria, Teresa Collura, segretaria dei Liberalsocialisti di Vittoria e Flavia Lorè, esperta di problemi sociali. Concluderà i lavori il segretario del partito Antonino Di Stefano, che è stato anche il fondatore dei Liberalsocialisti per l'Italia.